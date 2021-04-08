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Второе ДТП с участием четырех автобусов произошло на одном участке в Воронеже

Пострадавших нет

ВОРОНЕЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Столкновение четырех пассажирских автобусов произошло в Воронеже на улице Димитрова, это второе ДТП на этом участке в течение двух с половиной часов. Ранее в четверг здесь столкнулись два маршрутных автобуса ПАЗ, пострадали семь человек, сообщила ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.

"Около 14:30 (мск) в Воронеже на улице Димитрова в районе остановки произошли столкновения четырех маршрутных автобусов. Они получили механические повреждения, пострадавших нет", - сообщила собеседница агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, в четверг около 12:08 мск на этом же участке Левобережного района Воронежа у остановки "Минская" произошло столкновение двух маршрутных автобусов ПАЗ, в которых пострадали семь человек. Они доставлены в больницу "Электроника", два человека, по предварительным данным, получили тяжелы травмы. По данным полиции, после столкновения один из автобусов ПАЗ по инерции продолжил движение и столкнулся с полуприцепом грузового автомобиля.

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