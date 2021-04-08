ВС 14 апреля рассмотрит ходатайство прокуратуры о проведении суда над Арашуковыми в Москве

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Верховный суд России 14 апреля рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об определении подсудности по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова и других фигурантов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Суд назначил рассмотрение ходатайство надзорного ведомства по делу Арашукова 14 апреля. Генпрокуратура требует перенести рассмотрение дела по существу в Москву", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура ходатайствует о проведении суда над экс-сенатором от Карачаево-Черкессии Рауфом Арашуковым, его отцом и другими участниками преступного сообщества в Москве, так как обширные связи политика в республике могут повлиять на объективность судебного процесса.

ГП РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, его сына Рауфа Арашукова и других членов преступного сообщества в совершении ряда преступлений. Всего к уголовной ответственности привлечены 20 человек.

Экс-сенатор Рауф Арашуков обвиняется в участии в преступном сообществе, принуждении к даче показаний с применением насилия, убийстве двух человек. Рауль Арашуков является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей. Также к уголовной ответственности привлечены бывший и.о. руководителя следственного управления СК России по КЧР генерал-майор Казбек Булатов, его подчиненный следователь Андрей Филиппов, а также начальник центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов, которые принимали меры к сокрытию доказательств противоправной деятельности Арашуковых.