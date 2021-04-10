Жильцов пятиэтажки в Воронеже, где произошел пожар, на ночь разместят в гостинице

ТАСС, 10 апреля. Жильцов пятиэтажного дома в Воронеже, в котором произошел пожар в пятницу вечером, на ночь готовы разместить в гостинице. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы мэрии Никита Чеботарев.

"Главой города Вадимом Кстениным принято решение о размещении граждан в гостинице", - сказал Чеботарев, уточнив, что пока у него нет данных, какому количеству людей может потребоваться ночлег. Ранее в мэрии рассматривали вариант размещения людей в городском дворце культуры, который находится в 400 м от места пожара. Однако многие жители сообщили, что им есть где разместиться.

По данным управляющей компании "Мастер", обслуживающей многоэтажку, они также готовы оказать содействие муниципалитету в размещении пострадавших в результате ЧП жителей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящий момент гражданам разрешили зайти в квартиры, чтобы забрать необходимые документы. "Завтра с восьми утра на месте будет работать глава района Виталий Поздняков, все коммунальные службы, которые вместе с собственниками начнут поквартирный обход. Будут определять объем работ, необходимых для подключения дома к коммуникациям, на ночь дом будет взят под охрану", - сообщил Чеботарев.

Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Еремеева в Воронеже произошел в пятницу в 21:40, горела крыша на площади 500 кв. м. Из дома были эвакуированы 177 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, потушили пожар в 23:44. Дом сдан в эксплуатацию в 1959 году, в нем 80 квартир, 162 проживающих.