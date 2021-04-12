Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста Фургалу до его выздоровления

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московский городской суд снял с рассмотрения и вернул в Басманный суд Москвы апелляционные жалобы на продление срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который на прошлой неделе был помещен в больницу СИЗО "Матросская Тишина" из-за заражения коронавирусом. Как уточнил ТАСС один из его адвокатов Михаил Карапетян, новое судебное заседание будет назначено после полного выздоровления экс-губернатора.

"Материал сняли с рассмотрения и направили в Басманный районный суд для назначения новой даты в апелляционной инстанции в Московском городском суде. Дата будет назначена после полного выздоровления Сергея Ивановича", - сказал защитник.

Источник ТАСС в медицинских кругах уточнил, что болезнь у Фургала "проходит в легкой форме, общее состояние удовлетворительное".

На прошлой неделе Карапетян сообщил ТАСС, что тест на коронавирусную инфекцию у его подзащитного показал положительный результат, около двух недель экс-губернатор будет изолирован, находясь под наблюдением врачей.