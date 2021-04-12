Бастрыкин передал дело о пожаре в Петербурге в центральный аппарат ведомства

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал для расследования в центральный аппарат СК уголовное дело о пожаре на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о пожаре, возбужденное по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), для дальнейшего всестороннего расследования передано в Главное следственное управление СК", - говорится в сообщении.

Бастрыкин также направил в Санкт-Петербург криминалистов Главного управления криминалистики СК. Они приступят к осмотру территории после ликвидации огня. Бастрыкин также указал на необходимость тщательной оценки всех обстоятельств произошедшего, установления всех лиц, причастных к случившемуся, а также выяснения причин пожара, повлекших серьезные последствия. По данным СК, в результате пожара ожоги получили двое сотрудников МЧС, судьба одного неизвестна. В МЧС сообщили, что при тушении пожара двое пожарных получили ожоги, один погиб.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительной информации, к пожару могло привести короткое замыкание. По первоначальным данным, возгорание возникло в электрощитовой. Работники побежали за огнетушителем, а когда вернулись, там все было в дыму и наблюдалось открытое горение.

Пожар в здании Невской мануфактуры начался днем в понедельник, его площадь составляет 10 тыс. кв. м. Пожару присвоен максимальный номер сложности, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. Судьба одного работника Невской мануфактуры неизвестна. Пожар из-за сильного ветра перекинулся на кровлю здания.

Комплекс построек Невской мануфактуры (фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон"), относящихся ко второй половине XIX века, является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас в здании расположен бизнес-центр.