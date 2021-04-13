{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МФТИ заявили, что арестованный профессор Голубкин не имел допуска к гостайне

© Сергей Фадеичев

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Арестованный по подозрению в госизмене профессор Валерий Голубкин не имел доступа к гостайне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ).

"Он является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). В МФТИ преподает у студентов четвертого курса в качестве внешнего совместителя и не участвует в научной работе. К сведениям, составляющим государственную тайну, допуска в МФТИ не имел", - сказали в пресс-службе.

"Это сотрудник ЦАГИ, не Физтеха. <…> На Физтехе он читает только лекции раз или два в месяц на три сотых ставки", - уточнил ТАСС ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

На сайте МФТИ Голубкин указан как профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики.  

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал Голубкина до 12 июня. Защита ученого сообщила, что вину он не признает. Адвокаты собираются обжаловать избранную ему меру пресечения.

Теги
Россия
Суд в Москве дал условный срок двум пожарным по делу о гибели их коллег при тушении склада
Речь идет о ЧП, которое произошло 22 сентября 2016 года
Суд в Москве дал условный срок двум пожарным по делу о гибели их коллег при тушении склада
Читать полностью