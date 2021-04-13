В МФТИ заявили, что арестованный профессор Голубкин не имел допуска к гостайне

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Арестованный по подозрению в госизмене профессор Валерий Голубкин не имел доступа к гостайне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ).

"Он является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). В МФТИ преподает у студентов четвертого курса в качестве внешнего совместителя и не участвует в научной работе. К сведениям, составляющим государственную тайну, допуска в МФТИ не имел", - сказали в пресс-службе.

"Это сотрудник ЦАГИ, не Физтеха. <…> На Физтехе он читает только лекции раз или два в месяц на три сотых ставки", - уточнил ТАСС ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

На сайте МФТИ Голубкин указан как профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал Голубкина до 12 июня. Защита ученого сообщила, что вину он не признает. Адвокаты собираются обжаловать избранную ему меру пресечения.