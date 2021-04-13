В селе под Воронежем горят восемь домов

ВОРОНЕЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Пожар в селе Мечетке Бобровского района Воронежской области охватил 12 строений, из них восемь жилых домов, для оставшихся без крова людей на базе сельского Дома культуры открыт пункт временного размещения. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"По предварительной информации, огонь охватил 12 строений, из них восемь жилых [домов]. Эвакуация жителей села не требуется, погибших и пострадавших нет. На базе Дома культуры села Мечетка организован пункт временного размещения для жителей, чьи дома сгорели", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, к тушению пожара привлечены 42 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 21 человек и семь единиц техники. По данным пресс-службы правительства региона, глава Воронежской области Александр Гусев поручил оказать помощь пострадавшим от пожара.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, в 19:29 мск пожарным удалось локализовать пожар в Мечетке.

В Воронежской области из-за аномальной жары, сильного ветра с порывами до 21 м/с, отсутствия осадков в понедельник резко выросло число ландшафтных пожаров. Днем 13 апреля было более 140 возгораний. В том числе они зафиксированы в ближайшем пригороде Воронежа, в Новохоперском заповеднике и других местах.