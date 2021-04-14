В Тамбове временно прекратили подачу воды и тепла из-за обрушения кровли на ТЭЦ

ТАМБОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Подача тепла и горячей воды временно прекращена в Тамбове из-за обрушения кровли главного щита управления станцией на территории тамбовской ТЭЦ. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-секретарь тамбовского филиала ПАО "Квадра" Светлана Хабарова.

"Сегодня ночью на Тамбовской ТЭЦ произошло обрушение кровли главного щита управления станцией. Оборудование теплоцентрали выведено из работы, временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ", - сообщила Хабарова.

По ее данным, пострадали два человека. Ранее сообщалось о четырех пострадавших, извлеченных из-под завалов, все они живы.

Хабарова уточнила, что в зоне обслуживания тамбовской ТЭЦ находится 60% жилых домов и зданий в Тамбове. "Причины произошедшего выясняются", - сказала Хабарова.

По данным регионального МЧС, обрушение крыши и части стены административного здания на проезде Энергетиков в Тамбове произошло в 04:40, здание находится на территории ТЭЦ. Для ликвидации происшествия привлечено 44 человека и 16 единиц техники.