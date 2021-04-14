Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в центре Москвы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы проводит проверку после ДТП с автобусом, врезавшимся в фонарный столб в центре столицы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Прокуроры дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации предрейсовых осмотров водителей", - отметили в ведомстве.

Авария произошла на Марксистской улице. По данным департамента транспорта, водителю автобуса резко стало плохо, что стало причиной аварии. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, пострадали семь пассажиров.