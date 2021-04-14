Обыск в редакции DOXA прошел по уголовному делу о вовлечении подростков в опасные действия

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Следователи провели обыск в редакции независимого студенческого журнала DOXA по делу о вовлечении несовершеннолетнего в опасные действия. Об этом ТАСС рассказал адвокат одной из задержанных после обыска Леонид Соловьев.

"Обыск в DOXA был проведен по делу, возбужденному по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"). Подробностей я не знаю, так как с материалами дела мне ознакомиться не дали",- сказал Соловьев, защищающий Армена Арамяна.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК в среду провели обыск в редакции независимого студенческого журнала DOXA и задержали нескольких его сотрудников. Среди задержанных - Владимир Метелкин, Армен Арамян и Наталья Тышкевич.