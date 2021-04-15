Суд вынес частное постановление адвокату Соболь за неявку на одно из заседаний

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Мировой суд Москвы вынес частное постановление адвокату Любови Соболь Владимиру Воронину за неявку на одно из заседаний. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд выносит частное постановление в отношении адвоката Воронина за то, что тот, будучи адвокатом Соболь по соглашению, не явился на одно из заседаний. Суд также выносит частное постановление адвокату Соболь по назначению Татьяне Боженовой за то, что она самовольно покинула процесс", - сказала судья Инна Шилободина. Это означает, что работа Боженовой на процессе оплачена не будет.

По мнению Воронина, из-за частного постановления суда его могут лишить статуса адвоката. "Я считаю, что меня вскоре лишат статуса из-за этого постановления. Хотя в тот день я не явился в суд по уважительной причине: я был в Следственном комитете по другому делу. Из суда даже звонили туда и уточняли этот вопрос", - сказал он.

В четверг суд признал Соболь виновной в незаконном проникновении в чужую квартиру и приговорил ее к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить ее к году исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства. По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке Москвы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее и, применяя физическую силу, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон. В квартире Соболь искала предполагаемого сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева. Потерпевшими по делу признаны теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.