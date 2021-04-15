Пожар в административном здании на юго-востоке Москвы потушен

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пожар в административном здании на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы, где произошло частичное обрушение, потушен. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 18:12 пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Пожар в административном здании на Южнопортовой улице начался в 16:12 мск. Там загорелась крыша. Первоначальная площадь возгорания составила 400 кв. м, в результате пожара произошло частичное обрушение. Позже огонь распространился на 500 кв. м. В 17:53 мск пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

В ходе тушения спасен один человек.