Площадь горения в мануфактуре в Петербурге сократилась до 20 кв. м.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Площадь возгорания в Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге, которую тушат пятые сутки, сократилась до 20 кв. м., осталось два очага, сообщили в городском главке МЧС.

Что известно о пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге

"По состоянию на 20:40 мск проводится проливка двух очагов в труднодоступных завалах на общей площади 20 кв. м. На месте работает четыре пожарных автоцистерны", - говорится в сообщении.

Пожар в здании Невской мануфактуры произошел в понедельник, огонь распространился на площади 10 тыс. кв. м. Ликвидация пожара не объявлена до сих пор. Длительное тушение в МЧС объяснили тем, что на месте невозможно использовать тяжелую технику из-за угрозы обрушения здания.

В ходе тушения пожара погиб сотрудник МЧС, еще трое получили травмы. СК по факту инцидента возбудил два уголовных дела, задержаны гендиректор Невской мануфактуры и его заместитель. Суд заключил их в СИЗО.