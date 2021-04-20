Свидетель защиты по делу Ефремова не признал вину в даче ложных показаний

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Обвиняемый в лжесвидетельстве на процессе по делу актера Михаила Ефремова Андрей Гаев отказался признать вину в даче ложных показаний. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где идет заседание по делу Гаева.

"Я не признаю свою вину, более подробно выскажусь позже", - сказал он.

Согласно обвинительному заключению, зачитанному прокурором в ходе процесса, Гаев дал заведомо ложные показания из личной заинтересованности. О материальном вознаграждении за лжесвидетельство представитель гособвинения не упоминал.

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова о ДТП заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству в настоящее время лишенного адвокатского статуса Эльмана Пашаева. Двое их них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП. По их словам, за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой человек, который стал им угрожать. Третий свидетель защиты - Теван Бадасян - заявил, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный ему человек.

При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными.