Задержанные в Нижегородской области газовики проводили работы в квартире в день взрыва

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апреля. /ТАСС/. Мастер и слесарь газоснабжающей организации, задержанные по делу о взрыве газа в Нижегородской области, в день инцидента подключали к газоснабжению одну из квартир дома. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Вечером 19 апреля в жилом трехэтажном доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей. По данным МЧС, пострадали семь человек, в том числе трое детей. Один ребенок погиб. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, произошел взрыв газа, приоритетная версия следственных органов - недостаточное соблюдение мер безопасности при подключении и при работе, в том числе аварийной бригады при вызове на запах газа.

"Следственными органами следственного управления СК по Нижегородской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека") задержаны двое подозреваемых. Это мастер и слесарь газоснабжающей организации. По предварительным данным, 19 апреля 2021 года они осуществляли подключение к газоснабжению одну из квартир дома в селе Маргуши Дальнеконстантиновского района Нижегородской области, где произошло обрушение конструкций", - говорится в сообщении.