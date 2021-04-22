СМИ: кислорода на пропавшей индонезийской подлодке хватит до 24 апреля

СИНГАПУР, 22 апреля. /ТАСС/. Запасов кислорода на пропавшей индонезийской подлодке Nanggala достаточно для поддержания жизнедеятельности ее экипажа до 24 апреля. Об этом в четверг сообщило издание Kompas со ссылкой на представителя армии Индонезии Юдо Маргоно.

По его словам, при отключении электропитания кислорода может хватить на 72 часа. Он также ометил, что подводная лодка находилась в состоянии боевой готовности.

По предварительным оценкам, пропавшая в среду подлодка, вероятно, находится на расстоянии примерно 90 км от северного побережья острова Бали.

Ранее в Минобороны сообщили о появлении масляного пятна в районе исчезновения корабля. Дизельная подводная лодка Nanggala, на борту которой находится 53 человека, принимала участие в торпедных пусках в акватории Балийского моря.