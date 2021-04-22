Пожар на трех балконах и в одной квартире жилого дома на юге Москвы потушили

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пожар, охвативший три балкона и квартиру многоэтажки на Каширском шоссе на юге Москвы, потушен на площади 50 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Пожар ликвидирован. Итоговая площадь пожара - 50 кв. м. Происходило горение на балконах девятого, десятого и 11-го этажей и частично в квартире на десятом этаже", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС подтвердили, что в ходе проведения разведки и тушения пожара с выше расположенных этажей были спасены шесть человек. "Одному из спасенных потребовалась помощь медиков", - добавили в главке.

Информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на Каширском шоссе поступила в 16:42 мск. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 40 кв. м.