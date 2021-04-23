В Приангарье возбудили уголовное дело по факту крушения легкого самолета

ИРКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Следственные органы в Иркутской области возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта по факту крушения самодельного легкого самолета и гибели двух человек. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ в распространенном сообщении.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Санкция этой статьи предполагает до семи лет лишения свободы.

На борту находились пилот и владелец самолета. Предположительно, они совершали пробный полет. Самолет упал днем в пятницу в районе деревни Рысево Черемховского района примерно в 170 км от Иркутска.