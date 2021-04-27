В Петербурге задержанных за перекрытие дороги рэперов отпустили под обязательство о явке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Рэперов, которых задержали в Санкт-Петербурге по уголовному делу о перекрытии дорог, отпустили из изолятора под обязательство о явке. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

В понедельник в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что 13 апреля на камеры видеонаблюдения на улице Восстания попал спортивный автомобиль, водитель которого устроил экстремальный заезд с дрифтом. Полицейские выяснили, что заезд был организован для съемок клипа.

После этого полиция возбудила уголовное дело по статье "Воспрепятствование движению транспортных средств" и в ночь на 25 апреля задержала у клуба на канале Грибоедова трех рэперов, которые давали там концерт. Имя задержанных в полиции не назвали, отметив, что за рулем машины 13 апреля находился "известный в определенных кругах рэп-исполнитель". В главке также предоставили видео с допросом задержанных, которые сообщили, что их задержали за дрифт и порчу асфальта.

Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что среди задержанных оказались участники рэп-группы XIII - рэпер Валентин Суходольский, известный под псевдонимом Грязный Луи, а также Алексей Алексеев, который известен под псевдонимом Brick Bazuka.