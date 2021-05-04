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В МЧС сообщили, что погибших в результате пожара в московской гостинице нет

Врачи продолжают реанимировать двух человек

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Погибших в результате пожара в гостинице на юго-востоке Москвы нет, уточняется на сайте ГУ МЧС по Москве.

Ранее источник в экстренных службах сообщал о трех погибших.

"В ходе тушения пожара спасены 305 человек, семь человек пострадали. Троим потребовались реанимационные действия. Благодаря усилиям находящихся на месте медицинских бригад один человек пришел в сознание. Реанимация двух человек продолжается. Погибших нет", - говорится в сообщении.

Пожар начался в гостинице "Вечный зов" по адресу: 6-я Кожуховская, 26. По информации главка МЧС, огонь был на первом этаже и в коридоре. В 04:30 мск пожар ликвидировали.

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