Спасательная операция в метро в Мехико затруднена из-за угрозы падения вагонов

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Проведение спасательной операции на месте обрушения метромоста в Мехико затруднено из-за угрозы падения вагонов метро, зависших над землей после произошедшего в понедельник в 22:25 по местному времени (06:25 вторника мск) крушения. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщило агентство Reuters .

По крайней мере два метровагона, как видно на кадрах телеканалов с места инцидента, опасно накренены и могут упасть. По словам мэра Мехико Клаудии Шейнбаум, спасательные работы на какое-то время пришлось приостановить, чтобы стабилизировать положение метропоезда, "находившегося в очень неустойчивом положении".

Согласно последним данным, число жертв аварии достигло 20, госпитализированы 49 человек. Общее число пострадавших, по предварительным данным, превышает 70 человек.