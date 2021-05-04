В отношении организатора слета кадетов в гостинице, где произошел пожар, начали проверку

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы начали проверку в отношении частной организации, которая проводила слет кадетов на территории гостиницы "Вечный зов" в Москве, где произошел пожар. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Что известно о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве

"Массовые мероприятия с участием детей в настоящее время не проводятся департаментом, в том числе департамент не является организатором упоминаемого в СМИ слета кадетов. Мероприятие было организовано частным учреждением для ребят из трех городов России. В отношении организации проводится проверка правоохранительными органами", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что 27 детей и 4 сопровождающих из Уфы уже уехали из города, оставшимся 36 из Ижевска и 47 из Братска предложено размещение и питание на объектах образования.