СМИ: число госпитализированных в результате обрушения метромоста в Мехико выросло до 79

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Количество госпитализированных в результате обрушения метромоста в столице Мексики возросло до 79, 23 человека погибли, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщила во вторник газета El Financiero .

"По состоянию на 05:30 по местному времени (13:30 мск) 79 человек госпитализированы в результате аварии метро в Мехико на станции "Оливос", 23 погибли", - говорится в публикации, в которой также приведен список пострадавших.

Обрушение пролета метромоста произошло в районе станции "Оливос" на юге города в понедельник в 22:25 по местному времени (06:25 вторника мск), когда по нему проходил поезд. В результате два вагона рухнули с высоты около 10 м. На данный момент ведется разбор завалов. Спасательная операция окончена.