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Обрушение метромоста в Мехико

СМИ: число госпитализированных в результате обрушения метромоста в Мехико выросло до 79

Погибли 23 человека, в том числе несовершеннолетние, сообщила газета El Financiero
© Иван Валюк/ТАСС

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Количество госпитализированных в результате обрушения метромоста в столице Мексики возросло до 79, 23 человека погибли, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщила во вторник газета El Financiero.

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"По состоянию на 05:30 по местному времени (13:30 мск) 79 человек госпитализированы в результате аварии метро в Мехико на станции "Оливос", 23 погибли", - говорится в публикации, в которой также приведен список пострадавших.

Обрушение пролета метромоста произошло в районе станции "Оливос" на юге города в понедельник в 22:25 по местному времени (06:25 вторника мск), когда по нему проходил поезд. В результате два вагона рухнули с высоты около 10 м. На данный момент ведется разбор завалов. Спасательная операция окончена.

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