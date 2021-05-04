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Пожар в гостинице "Вечный зов" в Москве

Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о пожаре в гостинице в Москве

В Следственном комитете сообщили, что глава ведомства поручил "выяснить правомерность и роль организаторов мероприятия для кадетов, которые привели к трагическим последствиям"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве, где погибли два человека и пострадали дети. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

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"Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК по Москве доложить о ходе расследования уголовного дела. Ход и результаты расследования поставлены главой СК России на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

По данным СК, на территории гостиницы проводился слет кадетов, приехавших из трех регионов.

"Главой ведомства дано поручение следователям в рамках расследования выяснить правомерность и роль организаторов мероприятия для кадетов, которые привели к трагическим последствиям", - сообщили в СК.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияПожар в гостинице "Вечный зов" в Москве
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