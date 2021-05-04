Число погибших в результате инцидента в метро Мехико возросло до 27

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Число жертв катастрофы в метро Мехико возросло до 27. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.

Виновные в произошедшей катастрофе будут определены по результатам тщательного расследования. До этого времени публично выдвигать версии со стороны властей преждевременно, сообщила она.

"Причины произошедшего выясняются <...>. Все данные о причинах инцидента будут представлены населению. Пока говорить о виновниках рано <...>. Мы не можем спекулировать данными, пока не будут ясны результаты расследования", - подчеркнула Шейнбаум.

"Надо ожидать результатов расследования, чтобы определить причины аварии <...>. В настоящее время организовано альтернативное движение для обеспечения передвижения пассажиров", - сказала Шейнбаум.