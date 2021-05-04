Глава МИД Мексики предложил помощь в расследовании катастрофы в метро

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, занимавший пост мэра Мехико в 2006-2012 годах, готов содействовать расследованию катастрофы в столичном метро на сооруженной при нем линии. Соответствующее заявление чиновник опубликовал на своей странице в Twitter во вторник.

"Естественно, должно быть проведено расследование причин, выявлены ответственные. Я вновь заявляю о полной готовности властей помогать во всем, что потребуется", - говорится в публикации.

Обрушение пролета метромоста произошло в районе станции "Оливос" на юге города в понедельник в 22:25 по местному времени (06:25 вторника мск), когда по нему проходил поезд. В результате два вагона рухнули с высоты около 10 метров. На данный момент ведется разбор завалов. Госпитализированы 79 человек.