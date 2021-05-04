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Пожар в гостинице "Вечный зов" в Москве

СК считает короткое замыкание приоритетной версией пожара в гостинице в Москве

Во время пожара погибли два человека и пострадали дети

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Следователи считают короткое замыкание приоритетной версией пожара в гостинице "Вечный зов" в Москве, где погибли два человека и пострадали дети. Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

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"По результатам проведенных следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время принимаются меры к розыску учредителя данного отеля для проведения с ним следственных действий. "Следствием устанавливается объем контрольных мероприятий, которые должны были быть проведены соответствующими органами на данном объекте", - сообщила Иванова.

Следователи также допросили организатора слета кадетов, из-за участия в котором более 110 детей оказались в этой гостинице.

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РоссияПожар в гостинице "Вечный зов" в Москве
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