СК считает короткое замыкание приоритетной версией пожара в гостинице в Москве

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Следователи считают короткое замыкание приоритетной версией пожара в гостинице "Вечный зов" в Москве, где погибли два человека и пострадали дети. Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Что известно о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве

"По результатам проведенных следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время принимаются меры к розыску учредителя данного отеля для проведения с ним следственных действий. "Следствием устанавливается объем контрольных мероприятий, которые должны были быть проведены соответствующими органами на данном объекте", - сообщила Иванова.

Следователи также допросили организатора слета кадетов, из-за участия в котором более 110 детей оказались в этой гостинице.