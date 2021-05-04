Пожар на дачах в Самарской области локализовали

САМАРА, 4 мая. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в дачном массиве "СДТ Металлист" в Самарской области, где загорелись дачные постройки и сухая трава, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 21:48 (20:48 мск) 04.05.2021 пожар локализован на общей площади 2 га", - говорится в сообщении на сайте главка.

Площадь, пройденная огнем, увеличилась с 5 до 10 га, сгорели 14 дачных построек. Погибших и пострадавших нет, уточнили в региональном ГУ МЧС.

Информация о пожаре в дачном массиве в Волжском муниципалитете поступила в МЧС в 16:17 (15:17 мск). Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова - пожар №2.

Тушение осложняет сильный ветер, привлечен пожарный поезд. Всего в ликвидации пожара участвуют 136 человек и 44 единицы техники, включая 102 человек и 21 единицу техники от МЧС.