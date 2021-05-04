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Обрушение метромоста в Мехико

Обрушившийся в Мехико метромост проверяли в 2020 году и не нашли дефектов

Поврежденная ветка частично прекращала работу осенью 2017 года после двух мощных землетрясений

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Обрушившийся в столице Мексики метромост проходил полную проверку в 2019 году и дополнительную - в 2020 году, значительных дефектов обнаружено не было. Об этом сообщила во вторник генеральный директор метрополитена Флоренсия Серрания.

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"В конце 2019 года было проведено структурное и геотехническое исследование метромоста 12-й линии, <...> результаты которого не выявили никаких рисков. После землетрясения в июне 2020 года в соответствии с протоколом была проведена проверка этого и всех остальных метромостов", - сказала она на пресс-конференции.

12-я линия метрополитена Мехико, на которой находятся 20 станций, была введена в эксплуатацию осенью 2012 года. Поврежденная ветка частично прекращала работу осенью 2017 года после двух мощных землетрясений, а также в 2014 году, когда пришлось устранять недочеты, допущенные при ее строительстве.

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МексикаОбрушение метромоста в Мехико
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