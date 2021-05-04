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Обрушение метромоста в Мехико

Власти Мехико убрали вагоны с места обрушения пролета метромоста

В работах задействовали 40 сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям и два автокрана грузоподъемностью 500 и 700 тонн

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Власти Мехико завершили операцию по подъему и перемещению двух вагонов состава, упавших при обрушении пролета метромоста на юге города. Об этом сообщило во вторник в своем Twitter управление по чрезвычайным ситуациям мегаполиса.

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"В 08:25 [16:25 мск] начались работы по перемещению первого вагона, который был размещен на платформе для дальнейшей доставки в ремонтные мастерские метрополитена, операция завершилась в 12:55 [20:55 мск], - говорится в записи. - В 13:10 [21:10] началось перемещение второго вагона". К настоящему времени его также удалось поместить на специальную колесную платформу, на которой он будет доставлен в депо станции "Тлауак". В работах были задействованы 40 сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям и два автокрана грузоподъемностью 500 и 700 тонн.

Согласно последним данным властей, жертвами трагедии стали 24 человека, из которых трое умерли в больницах от полученных травм. Пострадали не менее 79 пассажиров, 27 из них по-прежнему остаются в медицинских учреждениях. Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум объявила в городе траур.

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МексикаОбрушение метромоста в Мехико
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