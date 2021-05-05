Норвежская компания займется выяснением обстоятельств обрушения метромоста в Мехико

МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. Власти столицы Мексики пригласят экспертов норвежской компании DNV к выяснению обстоятельств обрушения метромоста на юге города. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум.

"Речь идет о норвежской компании DNV, она будет привлечена к проведению экспертизы, - сказала политик. - Мы сообщим вам о том, сколько будут стоить ее услуги". Расследованием обстоятельств трагедии уже занимается генеральная прокуратура.

Пролет метромоста в районе станции "Оливос" на 12-й линии метрополитена обрушился в понедельник поздно вечером вместе со следовавшим по нему составом. В результате два вагона рухнули с высоты около 10 м. Согласно последним данным властей, жертвами трагедии стали 24 человека. Пострадали не менее 79 пассажиров.