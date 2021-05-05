Пожар на дачах в Самарской области ликвидирован

ТАСС, 5 мая. Пожар в дачном массиве "СДТ Металлист" в Самарской области, где загорелись дачные постройки и сухая трава, ликвидирован. Об этом сообщается на официальном сайте главного управления МЧС по региону.

"В 05:51 (04:51 мск) 05.05.2021 пожар ликвидирован", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь, пройденная огнем, составила 10 га, сгорели 14 дачных построек. Погибших и пострадавших нет.

Информация о пожаре в дачном массиве в Волжском муниципалитете поступила в МЧС 4 мая в 16:17 (15:17 мск). Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова - пожар №2.

В ликвидации пожара участвовали 136 человек и 44 единицы техники, включая 102 человек и 21 единицу техники от МЧС.