Более 20 природных пожаров действуют в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 5 мая. /ТАСС/. За последние сутки на территории Тюменской области произошло 80 природных пожаров, ситуация с ними в регионе остается сложной. В настоящее время действуют 24 природных пожара на площади свыше 2 тыс. га, сообщил в среду на брифинге директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

"За минувшие сутки в области зарегистрировано 80 лесных и ландшафтных пожаров, площадь, пройденная огнем, превысила 8 тыс. га. В настоящее время на территории региона действуют 24 природных пожара на площади свыше 2 тыс. га", - сказал директор департамента.

По его словам, в ночь с 4 на 5 мая крупный пожар угрожал населенному пункту Плешково в Ишимском районе. "Своевременные и героические действия пожарных позволили не допустить человеческих жертв и материального ущерба", - отметил он.

Ранее Михнович сообщал, что на борьбу с пожарами привлечены 1 тыс. человек и 200 единиц техники. Ежедневно для мониторинга и тушения применяется авиация.

С 19 апреля на территории Тюменской области введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещение лесов, разведение костров, выжигание травы.