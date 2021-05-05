В Дагестане в трансформаторной будке нашли тело пропавшего ребенка

МАХАЧКАЛА, 5 мая. /ТАСС/. Тело девятилетнего ребенка, пропавшего 2 мая в Дагестане, нашли в трансформаторной будке. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

"Тело ребенка было найдено в трансформаторной будке, в которой он укрылся от дождя, со следами ожогов, по предварительной информации, от поражения током. Фактическую причину гибели ребенка определит экспертиза, а обстоятельства - следствие", - говорится в сообщении.

Следователи ранее возбудили уголовное дело в связи с пропажей мальчика в Дагестане. Он вышел из дома в селе Шаумян погулять и не вернулся. В поисках принимали участие сотрудники правоохранительных органов, службы спасения, местные жители и представители добровольческой организации "Лиза Алерт".