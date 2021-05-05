{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обрушение метромоста в Мехико

Эксперты из норвежской компании прибыли на место обрушения метромоста в Мехико

Речь идет о компании DNV

МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. Сотрудники норвежской компании DNV приступили к выяснению причин обрушения метромоста в Мехико.

На эту тему
Обрушение метромоста в Мехико. Главное
Обрушение метромоста в Мехико.

Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в онлайн-формате глава городского управления по чрезвычайным ситуациям Мириам Урсуа.

"Со вчерашнего дня они находятся на месте происшествия, собирая необходимую информацию, сегодня Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Мехико заключит контракт с этой компанией", - сказала она.

О необходимости привлечения специалистов сторонней организации к расследованию обстоятельств трагедии ранее заявила глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум.

Теги
МексикаОбрушение метромоста в Мехико
В Брянской области подросток попал под грузовой поезд
Он погиб
Читать полностью