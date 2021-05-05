Эксперты из норвежской компании прибыли на место обрушения метромоста в Мехико

МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. Сотрудники норвежской компании DNV приступили к выяснению причин обрушения метромоста в Мехико.
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Обрушение метромоста в Мехико. Главное
Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в онлайн-формате глава городского управления по чрезвычайным ситуациям Мириам Урсуа.
"Со вчерашнего дня они находятся на месте происшествия, собирая необходимую информацию, сегодня Управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Мехико заключит контракт с этой компанией", - сказала она.
О необходимости привлечения специалистов сторонней организации к расследованию обстоятельств трагедии ранее заявила глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум.