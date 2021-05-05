Власти Мехико считают причиной обрушения метромоста дефект конструкции

МЕХИКО, 5 мая. /ТАСС/. Дефект конструкции стал причиной обрушения метромоста в Мехико, приведшего к многочисленным жертвам. Такое мнение выразил в среду в интервью телеканалу Televisa глава городского управления инфраструктурных проектов и услуг Хесус Эстева.

"Ясно, что это был структурный дефект компонентов [конструкции], в этом случае речь идет о металлических структурах, металлических балках с бетонными <...> элементами в верхней части", - указал он. Точную причину трагедии должны будут установить сотрудники прокуратуры вместе с экспертами норвежской компании DNV.

Пролет метромоста в районе станции "Оливос" на юге Мехико обрушился 3 мая поздно вечером вместе со следовавшим по нему составом. Два вагона рухнули с высоты около 10 м, десятки пассажиров пострадали, более 35 из них до сих пор остаются в больницах. Жертвами трагедии стали 25 человек. В связи с техногенной катастрофой был объявлен трехдневный национальный траур.

По словам директора метрополитена Флоренсии Серрано, обрушившийся метромост проходил полную проверку в 2019 году и дополнительную - в 2020 году, при этом не было обнаружено значительных дефектов. Линия, на которой произошла трагедия, выведена из эксплуатации на неопределенный срок.