Сбежавшего из волгоградской больницы осужденного задержали в Симферополе

ВОЛГОГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Осужденный, отбывавший наказание в колонии-поселении на территории Волгоградской области и самовольно покинувший больницу, где проходил лечение, задержан сотрудниками УФСИН России по Волгоградской области в Симферополе. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в розыске находятся двое осужденных, отбывавших наказание в колонии-поселении. Один из мужчин сбежал из волгоградской больницы, где по состоянию здоровья проходил лечение, второй - с производственного объекта. Самовольно покинувшего выездной объект задержали в регионе 3 мая.

"Сотрудниками отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Волгоградской области совместно с сотрудниками УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий 6 мая в городе Симферополе был задержан осужденный КП-3, совершивший побег из больницы города Волгограда, где находился на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

Совершивший побег из больницы 25-летний уроженец Крыма в 2020 году был признан Центральным районным судом Симферополя виновным по ст. 134 ч.1 УК РФ ("Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста") и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В соответствии с законодательством, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. Материалы по факту совершения побега направлены в следственные органы для проверки и принятия процессуального решения, добавили в пресс-службе ведомства.