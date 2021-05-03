В Волгоградской области задержали осужденного, сбежавшего с производственного объекта

ВОЛГОГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Осужденный, отбывавший наказание в колонии-поселения на территории Волгоградской области и самовольно покинувший выездной производственный объект, где работал, задержан. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в розыске находятся двое осужденных, отбывавших наказание в колонии-поселения. Один из мужчин сбежал из волгоградской больницы, где по состоянию здоровья проходил лечение, второй - с производственного объекта.

"Осужденный, совершивший побег с выездного объекта колонии-поселения №3, задержан. Материалы по факту совершения побега направлены в следственные органы для проверки и принятия процессуального решения", - сказали в пресс-службе ведомства, добавив, что поиски самовольно покинувшего больницу осужденного продолжаются.