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Обрушение метромоста в Мехико

В Мехико 40 пострадавших после обрушения метромоста остаются в больницах

Местонахождение пяти человек еще не установлено

МЕХИКО, 6 мая. /ТАСС/. Десятки людей, получивших травмы после обрушения метромоста на юге столицы Мексики в понедельник, остаются в больницах. Об этом сообщило в четверг правительство города на специальном сайте, на котором собрана информация о пострадавших и погибших.

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"В медицинских учреждениях находятся 40 человек, 52 выписаны, местонахождение пяти еще не установлено", - говорится в записи.

Пролет метромоста в районе станции "Оливос" обрушился 3 мая поздно вечером вместе со следовавшим по нему составом, два вагона рухнули с высоты около 10 м. Жертвами трагедии стали 25 человек.

В связи с техногенной катастрофой был объявлен трехдневный национальный траур. Причиной трагедии стал дефект компонентов конструкции.

Согласно данным руководства системы подземного транспорта, метромост проходил полную проверку в 2019 году и дополнительную - в 2020 году, при этом не было обнаружено серьезных проблем. После аварии 12-я линия метрополитена, на которой находится станция "Оливос", была выведена из эксплуатации на неопределенный срок.

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МексикаОбрушение метромоста в Мехико
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