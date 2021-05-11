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В Петербурге задержали родителей семилетней девочки по подозрению в ее избиении

Ребенка 10 мая нашли в кафе на Дальневосточном проспекте без сопровождения взрослых, на ее теле были ушибы и ссадины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Родителей семилетней девочки, госпитализированной из кафе в Санкт-Петербурге со следами избиения, задержаны, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По подозрению задержаны отец и мать девочки", - сказал собеседник агентства.

В понедельник в прокуратуре Петербурга сообщали, что девочку нашли в кафе на Дальневосточном проспекте без сопровождения взрослых. По данному факту прокуратура начала проверку. На теле у девочки обнаружили ушибы и ссадины.

Затем в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщали, что ребенка госпитализировали, было возбуждено уголовное дело по статье об истязании неустановленными лицами ребенка (ч. 2 ст. 117 УК РФ).

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