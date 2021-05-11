Машина въехала в толпу пешеходов в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Автомобиль в результате аварии вылетел на тротуар с пешеходами в центре Екатеринбурга. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской ГИБДД.

"На улице Ленина, 48, произошло столкновение двух транспортных средств. Пострадали пятеро взрослых и двое детей", - сообщили в пресс-службе. По предварительным данным, один автомобиль выехал на красный свет светофора. "От удара одна автомашина отлетела на тротуар с пешеходами", - рассказали в ведомстве.

В свою очередь руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых уточнил, что по уточненным данным пострадали шестеро.

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП. "Прокуратура Свердловской области поставила на контроль выяснение обстоятельств ДТП в центре города. По предварительным данным, 11 мая 2021 года около 21:00 (19:00 мск) в центре Екатеринбурга на пересечении улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Ленина произошло столкновение двух автомобилей Seat Leon и Toyota Camry, в результате чего один из автомобилей отбросило на остановку "Оперный театр", на которой находились люди. Предварительной причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. По данному факту органами полиции организовано проведение административного расследования, ход которого взят органами прокуратуры на контроль", - говорится в сообщении пресс-службы областного ведомства.

По имеющейся информации, водители автомобилей на момент ДТП были трезвыми. В прокуратуре также уточнили, что среди пострадавших оказались два брата семи и 10 лет.

"По результатам определения степени тяжести вреда здоровью потерпевших прокуратура проконтролирует принятие законного процессуального решения в отношении виновника ДТП", - подчеркнули в пресс-службе.

В новость внесены изменения (21:56 мск) - добавлен комментарий Горелых.