В МВД уточнили число пострадавших в аварии в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП в центре Екатеринбурга, по уточненным данным, составляет шесть человек, в их числе двое детей, госпитализированы пять человек. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

Ранее ТАСС сообщал, что на улице Ленина, 48 в центре города столкнулись два автомобиля, в результате удара одна из машин отлетела на тротуар с пешеходами. По предварительным данным городского ГИБДД, было семь пострадавших, в том числе двое детей.

"Пострадали не семь человек, как сообщалось ранее, а шесть, из них пять госпитализированы, в том числе, двое несовершеннолетних мальчиков. Пострадавшие дети 2010 и 2014 годов рождения, братья Миша и Никита, в эту роковую минуту на злосчастном пятачке находились с бабушкой и дедушкой - дедушка не пострадал, не потребовалась госпитализация и бабушке. Мальчиков в срочном порядке доставили в ДГКБ №9 с предварительным диагнозом ушибы и сотрясение головного мозга, бабушка с дедушкой отправились на такси к внукам. Кроме несовершеннолетних братьев в больницу доставлены 33-летний мужчина, 34-летняя женщина и женщина 1941 года рождения - у нее самые тяжелые травмы, врачи 36-й горбольницы Екатеринбурга борются за ее жизнь", - уточнил Горелых.

Он также сообщил, что водитель Seat 1998 года рождения - предполагаемый виновник ДТП - получил права чуть больше года назад и уже 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД - все штрафы были выписаны за превышение скорости. "Признаков опьянения у него не наблюдается. По предварительным данным, он проехал на красный свет светофора, двигаясь по проспекту Ленина в сторону УрФУ и допустил столкновение с Toyota Camry, которая ехала в сторону улицы Малышева", - добавил Горелых.