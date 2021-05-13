В Петербурге потушили пожар в автосервисе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Пожар в автосервисе на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге потушен, здание полностью выгорело, сообщили журналистам в главке МЧС по городу.

"Здание автосервиса размером 10 на 20 м выгорело по всей площади. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сведения о пострадавших в результате ЧП не поступали.

Возгорание в автосервисе на Дальневосточном проспекте в доме №73 произошло в четверг вечером. Площадь пожара составила 200 кв. м.