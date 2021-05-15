Трое граждан Белоруссии, пострадавших в ДТП под Смоленском, находятся в реанимации

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Медики направили в реанимацию троих граждан Белоруссии, пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе губернатора региона.

"На данный момент трое пострадавших находятся в отделении реанимации. Один из них прооперирован, операция прошла успешно. Семь человек, состояние которых оценивается как средней степени тяжести, госпитализированы. Трое пострадавших, в числе которых водитель, отказались от госпитализации и сейчас находятся в приемном отделении, решается вопрос с их дальнейшими действиями", - уточнили в пресс-службе.

Еще четверо пассажиров с незначительными травмами обратились за медицинской помощью непосредственно на месте ДТП - туда была направлена дополнительная бригада скорой помощи, показания для госпитализации у данных граждан отсутствуют. Медицинская помощь всем пострадавшим оказывается бесплатно.

15 мая около 6 часов утра на федеральной трассе М-1 "Беларусь" в Сафоновском районе столкнулись грузовой автомобиль Volkswagen и микроавтобус Volvo. Следственным управлением УМДВ России по Смоленской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Проверку также проводит прокуратура.