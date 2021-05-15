Коммунальщики восстановили подачу холодной воды в дома 54 тыс. жителей Вязьмы после аварии

ТАСС, 15 мая. Холодное водоснабжение восстановлено в Вязьме Смоленской области, где в результате прорыва трубы в зоне отключения оказались более 54 тыс. человек. Коммунальщикам удалось устранить последствия аварии на 2,5 часа раньше планируемого времени, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 19:25 холодное водоснабжение в г. Вязьма восстановлено", - говорится в сообщении. Изначально подключить потребителей планировалось к 22:00.

В зоне отключения находились 4 390 домов с населением 54 754 человек, в том числе 12 378 детей, 28 социально значимых организаций.

Как сообщается на сайте прокуратуры Смоленской области, надзорное ведомство и контролирующие органы начали проверку. Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры области.