В тушении пожара на бывшем лесокомбинате в Ульяновской области могут задействовать авиацию

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Пожарный поезд прибыл к месту возгорания в здании бывшего лесокомбината в рабочем поселке Майн в Ульяновской области, в случае необходимости могут задействовать авиацию. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил помощник ответственного по ГУ МЧС России по Ульяновской области Юрий Парамонов.

"В 13:50 мск к месту пожара прибыл пожарный поезд, - сказал он. - В случае необходимости для тушения готовы привлечь авиацию".

Парамонов подчеркнул, что действия пожарных направлены не только на ликвидацию очагов возгорания, но и на недопущение перехода огня на жилые дома.

Сообщение о пожаре поступило в 14:30 (13:30 мск). Объявлен повышенный ранг сложности.

Возгорание произошло в здании бывшего лесокомбината. Площадь горения составляет 3 350 кв. м. Огонь перекинулся на два жилых дома площадью 300 кв. м и три нежилых дома площадью около 250 кв. м с надворными постройками в 600 кв. м. Огнем также охвачен склад площадью 1 000 кв. м, на котором размещены поддоны с опилками.