При пожаре на ульяновском лесокомбинате произошло несколько взрывов

УЛЬЯНОВСК, 16 мая. /ТАСС/. Несколько взрывов произошло при тушении пожара на бывшем лесокомбинате в Майнском районе Ульяновской области, предположительно, взорвались баллоны с газом. Об этом в воскресенье сообщил врио губернатора региона Алексей Русских в прямом эфире телеканала "Россия-24".

"Во время тушения пожара произошло несколько взрывов на дерево-обрабатывающем заводе. Очевидно, там хранились баллоны с газом, о которых собственник не предупредил, этим тушение было осложнено", - сказал он. В Ульяновской области дневная температура достигала 32 градусов тепла. Кроме того, тушение осложнял сильный ветер.

Возгорание произошло в здании бывшего лесокомбината. Площадь горения составляет 3 350 кв. м. Огонь перекинулся на два жилых дома площадью 300 кв. м и три нежилых дома площадью около 250 кв. м с надворными постройками в 600 кв. метров. Огнем также охвачен склад площадью 1 000 кв. м, на котором размещены поддоны с опилками. Сейчас пожар локализован.

Ранее Русских поручил предоставить пострадавшим жилье из муниципального фонда. При необходимости на жилье будут выделены средства из резервного фонда области. "Всем необходимым - продуктами питания, одеждой - также будем помогать. Слава богу, что все живы", - добавил врио губернатора в эфире телеканала.

По информации ГУ МЧС, пожарно-спасательные подразделения остановили распространение огня и не допустили переброса огня на остальные жилые дома. В борьбе с огнем задействована группировка территориальной подсистемы РСЧС, всего 97 человек и 36 единицы техники, от Главного управления МЧС России по Ульяновской области - 72 человека личного состава и 22 единицы техники. Для своевременного обнаружения очагов пожара и контроля обстановки были задействованы беспилотные летательные аппараты.

По данным пресс-службы правительства Ульяновской области, в результате пожара сгорели восемь жилых квартир. Жители будут расселены в муниципальную гостиницу, их также обеспечат четырехразовым питанием.