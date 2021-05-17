"Лукойл" в ближайшее время приступит к рекультивации земли на месте нефтеразлива в Коми

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. ООО "Лукойл-Коми" планирует уже в ближайшее время приступить к технической и биологической рекультивации на месте, где произошел нефтеразлив в Коми. Об этом сообщает компания.

Что известно об утечке нефтепродуктов на границе Коми и НАО

"В настоящее время ведется очистка территории, собрано почти 130 куб. м загрязненного грунта. В ближайшее время на участке будет проведена техническая, а затем - биологическая рекультивация", - сообщили в компании.

Утечка нефтесодержащей жидкости была обнаружена 11 мая на границе Коми с Ненецким автономным округом, источником стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

По данным "Лукойла", основная масса нефтесодержащей жидкости незамедлительно локализована персоналом на суше на площади около 1,3 га. В настоящее время ведется очистка территории, собрано почти 130 куб. м загрязненного грунта. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала, что объем вылившейся жидкости - около 100 тонн. Она отмечала, что 9 тонн нефти попало в реку.

"Лукойл" отмечает, что комплекс мероприятий по устранению последствий утечки уже выходит на завершающую стадию. Населенным пунктам и объектам экономики ничто не угрожает. В общей сложности в работах задействовано более 100 сотрудников компании и специализированных подрядных организаций, свыше 30 единиц техники.

"В акваторию реки Колвы попало не более 9 кубических метров нефтесодержащей жидкости, оперативно начаты работы по ее локализации и сбору. Гибели биологических ресурсов в результате произошедшего нет", - добавили в компании.