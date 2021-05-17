Тушение лесного пожара в Удмуртии продолжится утром

ИЖЕВСК, 17 мая. /ТАСС/. Тушение лесного пожара в Воткинском районе Удмуртии продолжится утром, на месте тлеющего очага выставлен караул. Об этом в понедельник на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Александр Бречалов.

"К позднему вечеру остается тлеть один очаг в Воткинском районе - на месте выставлен круглосуточный караул, с рассветом тушение продолжится", - написал он. Бречалов отметил, что пожар прошелся территории почти в 100 га, пострадали земли национального парка "Нечкинский".

Лесной массив на площади 10 га загорелся в понедельник у деревень Поваренки и Сидоровы Горы в Воткинском районе Удмуртии. Сообщение о пожаре поступило в 13:30 мск. В 14:40 мск пожар был локализован на площади 10 га. Тушение лесного пожара продолжилось на территории Нечкинского лесничества "Национальный парк "Нечкинский" на ориентировочной площади 4 га. К тушению пожара были привлечены 227 человек и 67 единиц техники. Работу осложняют жаркая погода и сильный порывистый ветер.