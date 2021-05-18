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Обрушение метромоста в Мехико

Президент Мексики попросил прощения у жертв обрушения метромоста в Мехико

Андрес Мануэль Лопес Обрадор добавил, что власти продолжают расследование обстоятельств трагедии

МЕХИКО, 18 мая. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор извинился перед жертвами обрушения метромоста в Мехико, произошедшего в начале месяца. Соответствующее заявление глава государства сделал во вторник на пресс-конференции.

"Я прошу у них прощения и глубоко скорблю в связи с этим происшествием, и не как представитель власти, а как человек, я хочу, чтобы никто не страдал, это мое убеждение, хочу, чтобы никто не погибал", - сказал глава государства.

Он добавил, что столичные власти продолжают расследование обстоятельств трагедии, и ее причины точно будут установлены.

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Обрушение метромоста в Мехико. Главное
Обрушение метромоста в Мехико.

Пролет метромоста в районе станции Olivos на юге Мехико обрушился 3 мая поздно вечером вместе со следовавшим по нему составом, два вагона рухнули с высоты около 10 метров. Погибли 26 человек, десятки получили травмы. В больницах до сих пор остаются 13 пострадавших. В связи с техногенной катастрофой был объявлен трехдневный национальный траур.

Согласно сведениям руководства системы подземного транспорта, метромост прошел полную проверку в 2019 году и дополнительную - в 2020-м, при этом не было обнаружено серьезных проблем. После аварии 12-я линия метрополитена, на которой находится станция Olivos, была выведена из эксплуатации.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес МануэльОбрушение метромоста в Мехико
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